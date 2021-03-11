В Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР
Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд
Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд
Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд.
Об этом сообщила представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале пишет RegioNews.
"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной рады и направить в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины проект закона... №5133", - сказано в сообщении.
Напомним, НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств в отношении высокопоставленных должностных лиц за недостоверное декларирование.
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