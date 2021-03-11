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11 марта 2021, 13:58 6

В Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР

11 марта 2021, 13:58 6
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Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд
Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд
Фото из открытых источников
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Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд.

Об этом сообщила представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале пишет RegioNews.

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной рады и направить в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины проект закона... №5133", - сказано в сообщении.

Напомним, НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств в отношении высокопоставленных должностных лиц за недостоверное декларирование.

ГБР Украина НАБУ Верховная Рада парламент

 
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