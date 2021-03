Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты

Каждый из пятнадцати кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в надворнянском 87-м округе в Ивано-Франковской области, отличается какими-то оригинальностями и неожиданностями в своих декларациях и предвыборных программах. Самые яркие мы собрали в этом обзоре

Кем на самом деле работает Александр Шевченко (и сколько их вообще), где для Василия Вирастюка начинается персональная "країна мрій", как кандидаты хотят достичь мира на Донбассе и что такое языки проевропейского направления. В этих и других изюминках из деклараций и предвыборных программ выдвиженцев в парламент по избирательному округу №87, где уже завершилась регистрация кандидатов, разбирался RegioNews чисто в алфавитном порядке.

Страна мечты – здесь, недвижимость – там

Василий Вирастюк логично позиционирует себя как местный кандидат. Сам он из Ивано-Франковска, на Прикарпатье у него живет мама. Да и в предвыборной программе кандидат от "Слуги народа" заявляет: "Страна мечты для меня начинается с Надворной, с Яремче". Но фишка в том, что конкретно для Вирастюка и семьи страна мечты начинается с других мест – поскольку, согласно декларации, у него и семьи нет недвижимости в Надворной и округе. Семь квартир (две – недостроенные) в Киеве и пригороде, квартира в Ивано-Франковске, четыре земельных участка неподалеку Франковска, дом там же... А вот там, где стартует "страна мечты", – ничего.

Миру – мир! Детали опустим

Юрий Голиней, в отличие от своего коллеги-стронгмена, себя не позиционирует, а на самом деле является представителем местной громады, ибо родился и живет на территории Надворнянского района. Кандидат от "Платформи громад" в своей программе делает ставку на традиционно популярные месседжи, которые не надо объяснять. Украиноцентричный курс, вступление Украины в НАТО - все понятно и без объяснений. А вот фраза "Восстановление мира на территории проведения ООС и возвращение территории под юрисдикцию государственных органов Украины" требует уточнений. Ведь мир можно восстановить и капитуляцией... Впрочем, господин Голиней и тут решил не детализировать, – наверное, в стиле Зеленского-2019, чтобы каждый увидел в этой идее что-то свое.

Лингвистические инновации главного патриота

Тернопольский гость Руслан Деревориз с полным правом может считаться главным патриотом этих промежуточных выборов. Так как он является членом политической партии с претенциозным названием "Патріот". Хотя она почему-то не стала выдвигать его кандидатом, поэтому "патриот" пошел самовыдвиженцем. А еще Деревориз придумал новые лингвистические формулировки. В своей программе он заявляет, что будет поощрять изучение иностранных (проевропейского направления) языков". Какие конкретно языки имеет в виду господин Деревориз – неизвестно, но формула интересная. Ею, например, можно записать английский и французский в языки проафриканского направления, а испанский – проюжноамериканского.

Трансгендер или кривые руки?

Следующий кандидат может стать настоящей сенсацией. И все благодаря одной фразе – "готов применить свои способности и опыт в решении конкретных проблем округа на общегосударственном уровне". Согласитесь, странно звучит фраза, которая начинается со слова "готов", в предвыборной программе Марии Михайловны Жолоб. Поэтому тут два варианта – или кандидат(ка) намекает на свою трансгендерность, или автор программы скопировал чужой текст, даже не вычитав скопированное. Хотя далее в программе говорится о "внедрении европейских стандартов, экономических и социальных преобразований". Чем толерантность трансгендерности – не европейские стандарты?

Гомер, Мильтон и Паниковский

На выборах президента-2010 всю страну шокировал Василий Гуменюк. Кстати, родом из Прикарпатья, а на территории будущего 87-го округа в 1980-х даже возглавлял Яремчу. Он сменил фамилию на Протывсих и собрал аж 40 тысяч голосов. В 2014-м страну засыпало дартами вейдерами, но главным псевдо тогда стал Семен Семенченко – под такими обновленными паспортными данными вошел в Раду под флагом "Самопомочі" Константин Гришин, сняв балаклаву комбата добробата "Донбасс".

Есть такой кандидат и на округе №87. Это Маруся Зверобой-Беленькая, которая когда-то была Еленой Самбул, затем стала Беленькой Еленой. С 2014-го она стала волонтером и военнослужащим, известной под позывным Маруся Зверобой. Но на выборах псевдонимы не баллотируются, поэтому пришлось госпоже Елене менять паспортные данные. Интересно получается – по уголовному делу об угрозах президенту фигурирует Елена Беленькая, а на выборы идет уже Маруся Зверобой-Беленькая. Украинские политические реалии...

Far far away

Старенькую песню группы Slade заставил вспомнить рекордсмен 87-го округа Руслан Зозуля. Он живет и работает в Белгороде-Днестровском Одесской области и среди всех кандидатов находится дальше всех от места своего нынешнего баллотирования (877 километров по автодорогам). Как господин кандидат сумел с такого расстояния увидеть проблемы Надворнянщины – ведь в предвыборной программе видим аж пять конкретных и детальных пунктов развития округа – остается загадкой. Впрочем, для задекларированного автомобиля Зозули Mercedes G500 неполные 900 километров – не расстояние.

Нi Skynet!

Председатель секретариата партии "Свобода" Руслан Кошулинский активно ведет предвыборную агитацию на улицах населенных пунктов Прикарпатья, причем далеко не только на территории округа, но и, например, в областном центре. Рекламная продукция однопартийца мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива подарила этим выборам прекрасный креатив в виде определения Кошулинского, как "единого кандидата от людей". Понятно желание господина Руслана сыграть на струнах душ простых людей – но мысли о борьбе с рептилоидами или восстанием машин, как в "Терминаторе", никуда не денешь. А он еще и усиливает эти подозрения в предвыборной программе, заявляя, что "Вместе мы вернем страну людям!", Make humans great again, одним словом. Или, как сказал бы классик другой эпохи, "Украина будет или человеческой, или не будет вообще".

Радикал пенсионного возраста

Самым старым кандидатом на Надворнящине в последний момент стал столичный адвокат Иван Макар (1957 года рождения). Но запомнился он не столько своим возрастом, сколько радикальной программой. Радикальной даже для молодых кандидатов, что уж говорить о людях почтенного возраста. Например, высшим государственным органом в Украине Макара станет Рада Громад. А еще парламент сократят до 50 депутатов, судей будут назначать через ВНО, люди получат официально халявные деньги, штрафы будут пропорциональны доходам, СМИ будут владеть только граждане Украины. Ну и ООС в войну переименовать – куда же без этого.

Себе. А людям?

Самовыдвиженец Михаил Ноняк – единственный из кандидатов на 87-м округе, кто задекларировал оружие. Так, настоящее оружие – ружье Benelli Raffaello New Deluxe 12/76. Задекларированная на дату покупки в 2017 году цена – 85,5 тысяч. Сейчас такое ружье на соответствующих украинских сайтах стоит более 100 тысяч. Правда, в предвыборной программе такого вооруженного выдвиженца нет ни слова о разрешении на оружие и самозащиту для всех граждан Украины. Хотя эту тему постоянно поднимают различные общественные организации, даже в Верховной Раде вопрос легализации оружия муссируется. А вот кандидат с ружьем об этом почему-то не подумал...

Как будет "зрада" по-венгерски

Жителя Ужгорода Иосифа Резеша выдвинула в прикарпатском округе Партия венгров Украины. И это не случайность, ведь Резеш занимает должность советника главы ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья". И вот этот вполне очевидно провенгерский кандидат баллотируется в нардепы в регионе, где венгров, согласно всеукраинской переписи-2001, всего около ста человек. Впрочем, как это не парадоксально, в предвыборной программе господина Иосифа нет ни слова о венгерской общине. Поэтому одно из двух: или он предал своих венгерских собратьев, или, в случае победы, он все же займется проблемами Закарпатья и тамошнего населения. Но тогда это будет предательство избирателей 87-го округа. Однако в программе венгерского кандидата есть одна интересная фраза – "для расширения политического плюрализма необходимо снизить проходной барьер в Верховную Раду", которую можно расценить как игру в пользу своей родной партии. Ведь по существующим правилам место в Раде ей совсем не светит.

На смену фотографам

Не успела Украина пережить период прихода к власти свадебных фотографов и других поистине народных избранников от "Слуги народа", как на округе №87 появился достойный их конкурент. Правда, Сергей Сивачук работает сторожем только по совместительству, а основной его работой является управление народным любительским драматическим коллективом "Думка". С другой стороны, вероятно, именно такая погруженность в жизнь рядовых украинцев привнесла в программу члена "Нацкорпуса" думы о поддержке малого бизнеса, инвестиционный климат и прочее. А еще Сивачук обещает лично защищать бизнесменов от давления государства и бандитов. Действительно, кому же, как не сторожу, этим заниматься.

ФЛП "Буковель"

С Александром Шевченко все, в принципе, понятно. Декларация у него самая большая, самая длинная и самая богатая – одних наручных часов шесть штук (один принадлежит "лицу, которое совместно проживает, но не состоит в браке"). Но изюминка нашлась и у него. Потому что сначала на сайте ЦИК род занятий Шевченко был указан как "физическое лицо – предприниматель". Соучредитель самого крутого в стране горнолыжного курорта "Буковель" – ФЛП... Но позже все-таки появилась поправочка, что господин Александр – директор по стратегическому развитию и инвестициям ООО "ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПБС". Что ж, это как-то солиднее для такого почтенного персонажа.

Атака клонов

В последний день регистрации в список кандидатов присоединились два тезки вышеупомянутого выдвиженца от партии "За майбутнє": электросварщик ручной сварки из Киева Александр Петрович Шевченко и временно безработный Александр Леонидович Шевченко (полный тезка буковельського стратега Шевченко) из села Дзвонковое, что в пристоличном Фастовском районе. Конечно же, беспартийные. Конечно, самовыдвиженцы. Конечно же, в округе их никто не увидит (хотя идея с провокационными бигбордами от имени формально клона, а фактически конкурента в украинских условиях до сих пор не использовалась, даже немного странно). Интересно, сколько этим везунчикам с "правильными" именами и фамилиями заплатили? И Александру Леонидовичу за стопроцентное попадание дали больше, чем просто Александру Петровичу?

Референдумы. Первый пошел

Юрий Юрченко – что интересно, адвокат - не забыл упомянуть в своей предвыборной программе о свежепроголосованном в Верховной Раде законе о референдумах. Поэтому предлагает этот инструмент и для пенсионной реформы, и для отказа от сотрудничества с МВФ. Вот внеблоковый статус продвигает просто так – без всяких референдумов. Очевидно, понимая, что здесь его идея не найдет поддержки. А еще сам Юрченко, последний в списке кандидатов по алфавиту, честно и прямо заявляет в своей программе: "Мне нужна Украина!" Поэтому, как добавляет господин кандидат, "с Богом в добрый путь всем нам". То есть им, избирателям 87-го округа. Которым потом жить с этим выбором, и от него ожидать (или нет) изменений к лучшему.