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Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
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11 марта 2021, 13:52 392

Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса

11 марта 2021, 13:52 392
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Там также усилили карантин
Там также усилили карантин
Фото: izbirkom.org.ua
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и для предотвращения распространения COVID-19 горсовет Одессы ввел дополнительные карантинные ограничения. Работа мэрии будет осуществляться в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета, пишет RegioNews.

Отмечается, что одесский городской голова подписал распоряжение № 147 от 09.03.2021 г. "О дополнительных мерах по усилению карантина в работе исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета". Согласно документу, с 12 марта 2021 году в исполнительных органах Одесского городского совета вводится дистанционная работа (до особого распоряжения).

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.

Напомним, в Закарпатской области разрешили точечно усиливать карантинные ограничения.

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