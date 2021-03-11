Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса

Там также усилили карантин

Там также усилили карантин

Фото: izbirkom.org.ua

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и для предотвращения распространения COVID-19 горсовет Одессы ввел дополнительные карантинные ограничения. Работа мэрии будет осуществляться в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета, пишет RegioNews.

Отмечается, что одесский городской голова подписал распоряжение № 147 от 09.03.2021 г. "О дополнительных мерах по усилению карантина в работе исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета". Согласно документу, с 12 марта 2021 году в исполнительных органах Одесского городского совета вводится дистанционная работа (до особого распоряжения).

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.

Напомним, в Закарпатской области разрешили точечно усиливать карантинные ограничения.