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11 марта 2021, 13:46 7

ДТП с украинцами в Польше: из больницы выписали первого пострадавшего

11 марта 2021, 13:46 7
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В тяжелом состоянии в польских больницах остаются двое украинцев
В тяжелом состоянии в польских больницах остаются двое украинцев
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 11 марта в больницах Польши на лечении остается 21 украинец - все они пострадали в результате ДТП 6 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии изданию "Укринформ".

Накануне из больницы выписали одного человека. Следовательно, сейчас в больницах находится 21 человек, двое из которых остаются в тяжелом состоянии”, - сообщил он.

По его словам, выписанный мужчина решил дальше не ехать в Украину, а вернуться к семье, которая находится в Польше.

Павлюк также добавил, что еще 3-4 пострадавших готовятся к перевозке в Украину до конца следующей недели. Они не могут передвигаться самостоятельно, поэтому их нужно перевозить в Украину каретами скорой помощи. Генконсул объяснил, что их жизни ничего не угрожает, но они потребуют длительного лечения и последующей длительной реабилитации. Сейчас решается вопрос об их перевозки в Украине.

По информации дипломата, похоронная фирма завершает сбор всех документов для вывоза тел пяти погибших украинцев домой. "Тела пятерых украинцев планируют вывозить двумя катафалками завтра. Если до завтра не удастся подготовить все документы, то отправку тел будет отложено до понедельника”, - сказал генконсул.

Он уточнил, что двух погибших женщин перевезут в Кривой Рог, третью - в Одессу, а двух умерших мужчин - в Шепетовку и Тернополь соответственно.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

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