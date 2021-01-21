13:19  21 января
В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках
16:27  21 января
В Харькове горит дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые
13:44  21 января
В Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса - Радуцкий
UA | RU
UA | RU
21 января 2021, 14:45 9

В реестр коррупционеров в прошлом году попали более 5 тысяч человек, - НАПК

21 января 2021, 14:45 9
Читайте також українською мовою
993 человека привлекли к уголовной ответственности
993 человека привлекли к уголовной ответственности
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5 131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В течение 2020 года работники НАПК обработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человеке", - информирует агентство.

Среди них:

  • 993 человека привлечены к уголовной ответственности;
  • 4001 человек - к административной ответственности;
  • на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

В ведомстве отметили, что чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу, декларирование недостоверной информации и злоупотребление влиянием.

Также к административной ответственности привлекали за несвоевременное представление декларации, несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов.

При этом наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекали депутатов местных советов, должностных лиц Национальной полиции и госслужащих.

Кроме того, в прошлом году из Реестра коррупционеров изъяли 21 человека:

  • 15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении админвзыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушения;
  • 6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.

Напомним, ранее в НАПК заявили, что декларирование снова могут признать неконституционным.

Украина криминал НАПК коррупция реестр
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Плюсы и минусы Назаренко: каковы первые результаты работы главы Кировоградской ОГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »