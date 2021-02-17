Реестр коррупционеров за месяц пополнился почти на пол тысячи лиц

Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз

Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз

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В течение января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло сведения о 477 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

По данным НАПК, среди лиц, попавших в Реестр, 104 привлечено к уголовной и 375 — к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

К уголовной ответственности в январе привлечено: 2 депутата местных советов; 1 должностное лицо рядового и начальствующего состава Вооруженных Сил Украины и воинских формирований; 1 сотрудник органов Государственной таможенной службы Украины или аттестованный в составе Гостаможслужбы; 1 должностное лицо органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы; 6 работников юридических лиц публичного права (это могут быть работники госучреждений, предприятий, организаций, осуществляющих административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции), - сообщают в НАПК.

Из уголовных правонарушений в сентябре постановлено приговоры по фактам: предложения, обещания или предоставления взяток служащим (67 человек), а также принятия предложения взятки (10 человек).

К административной ответственности привлечены: 188 депутатов местных советов; 62 должностные лица юридических лиц публичного права, не указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции”; 19 работников органов Национальной полиции или полицейских, - говорится в сообщении.

Среди административных нарушений: несвоевременное представление декларации (352 человека), нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (18 человек).

Кроме того, в Реестр внесены сведения в отношении 11 лиц, на которых наложены дисциплинарные взыскания за правонарушения, связанные с коррупцией.

Как сообщалось, в Украине на специальном портале будут принимать жалобы на коррупцию. Это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который сообщил о нем.