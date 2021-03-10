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10 марта 2021, 17:37 122

Садовый отреагировал на 14 протоколов, которые на него составило НАПК

10 марта 2021, 17:37 122
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что причиной составления на него протоколов НАПК стали его письма в органы власти в поддержку руководительницы управления коммунальной собственности Инны Свистун, которую ранее обвиняли в служебной халатности.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

В прошлом году прокуратура поставила под сомнение правильность решения городского совета от 2007 года о снижении аренды коммунального имущества для ОО. Хочу подчеркнуть, что это постановление горсовета полностью синхронизировано с соответствующим постановлением Кабмина и приказом Фонда госимущества, на основании которых работают практически все органы местного самоуправления Украины. Но против руководительницы управления коммунальной собственности все же открыли уголовное производство", - заявил Садовый.

Он добавил, что обратился в поддержку Свистун к 280 депутатам, главе правительства, генпрокурору, НАБУ, президенту, ГБР из-за якобы абсурдности таких обвинений.

Зато прокуратура обратилась к НАПК из-за того, что я якобы вмешиваюсь в их деятельность, ибо своими обращениями делаю это дело публичным. И в ответ на мои письма составили на меня 14 протоколов. Удивительно, почему не 290? Ведь писем было именно столько", - отметил Садовый.

В юридическом департаменте Львовского городского совета сообщили, что административные протоколы переданы в суд.

Напомним, НАПК составило и направило в суд 14 админпротоколов в отношении Садового. В ведомстве считают, что он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

заявление Львов НАПК Андрей Садовый протокол

НАПК составило и направило в суд 14 админпротоколов в отношении Садового
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