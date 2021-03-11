В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки госпитализировали 4250 человек

За сутки госпитализировали 4250 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 11 марта COVID-19 обнаружили у 9084 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 5330 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

9084 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 марта. Среди заболевших - ребенка и 348 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 425 522 лица;

выздоровели - 1 210 246 человек;

летальных исходов - 27 685;

проведения ПЦР-тестов - 7 235 711.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 6377 человек, зафиксировано 219 летальных случаев.