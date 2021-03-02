"Слуги народа" соберутся на съезд уже в эти выходные: планируют серьезные изменения

Съезд партии состоится 13 марта в Киеве

Съезд партии состоится 13 марта в Киеве

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Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко заявил, что на съезде будет рассмотрен вопрос изменений в системе управления партией, чтобы сделать ее более современной.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде "Слуги Народа" рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти", - заявил Корниенко.

На повестке дня организационные и программные вопросы:

обсуждение новой редакции Устава партии и проведения выборов в руководящие органы на его основе.

обсуждения нового документа - Доктрины политической партии "Слуга Народа", которая соединит в себе основополагающие и практические вопросы будущей деятельности партии.

"Депутаты Верховной рады, министры, а также более 7 тысяч местных депутатов всех уровней, глав ОТГ, мэров готовы вместе двигаться вперед для воплощения принципов и идей президентской и партийной программ. Осталось выработать эффективные механизмы взаимодействия между нами", - подытожил Корниенко.

Напомним, довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Юлию Кузьменко и еще 4 кандидатов.