Лидер "Слуги народа" Корниенко допускает участие президента Зеленского в съезде партии в марте
Президента пригласят и будут ждать
Президента пригласят и будут ждать
Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в съезде партии "Слуга народа" 13 марта.
Об этом заявил лидер политической силы, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Мы готовимся к съезду, 13 марта. Он будет судьбоносный, не побоюсь этого слова. У нас там новые горизонты откроются, президент нам много интересных заданий даст, - сказал Корниенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, придет ли Зеленский на с'езд, Корниенко сказал: "Ждем. Пригласим его".
Как сообщалось, "Слуги народа" соберутся на съезд в выходные: планируют серьезные изменения. Съезд партии состоится 13 марта в Киеве.
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