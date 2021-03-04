Лидер "Слуги народа" Корниенко допускает участие президента Зеленского в съезде партии в марте

Президента пригласят и будут ждать

Президента пригласят и будут ждать

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в съезде партии "Слуга народа" 13 марта.

Об этом заявил лидер политической силы, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы готовимся к съезду, 13 марта. Он будет судьбоносный, не побоюсь этого слова. У нас там новые горизонты откроются, президент нам много интересных заданий даст, - сказал Корниенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, придет ли Зеленский на с'езд, Корниенко сказал: "Ждем. Пригласим его".

Как сообщалось, "Слуги народа" соберутся на съезд в выходные: планируют серьезные изменения. Съезд партии состоится 13 марта в Киеве.