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09 марта 2021, 15:43 2423

"Слуги народа" на съезде партии обсудят увольнение Дубинского и Тищенко, - СМИ

09 марта 2021, 15:43 2423
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Съезд партии состоится 13 марта
Съезд партии состоится 13 марта
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На съезде парии "Слуга народа", который состоится в субботу, 13 марта, планируют принять кадровые решения. Обсуждается вопрос смены руководства партийных ячеек в регионах и огласить имена участников молодежного крыла политсилы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Планируют огласить участников молодежного крыла "Слуги народа". Была история, что депутаты предлагали и подавали списки, но потом подходили и говорили, что их требование не учли. Ну, как в принципе и всегда. У нас свой "лифт", у руководства - свой. Да, и непонятно пока, смогут ли они собрать это крыло", - сообщил источник.

Кроме того, ожидаются изменения в руководстве партийных ячеек, например, в Запорожье.

"Также по Киевской области хотят сменить Дубинского. Еще обсуждают вопрос смены главы Киевской городской организации партии "Слуга народа". Планируют заменить Николая Тищенко на Олесю Забуранну. Такие изменения вызваны тем, что у Николая нет авторитета среди однопартийцев, там были скандалы, которые доходили и до президента. Решили его сменить, за Олесю голоса точно есть", - заявил источник.

Напомним, 1 февраля нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Слуга народа нардепы нардеп Александр Дубинский Николай Тищенко

 
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