12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
11:02  11 марта
Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 12:49 7

В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше

11 марта 2021, 12:49 7
Читайте також українською мовою
В "красной" зоне находятся 4 области
В "красной" зоне находятся 4 области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон, в частности, в "оранжевую" зону попала Николаевская область.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по состоянию на 11 марта, в "красной" зоне находятся четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевыми" теперь стали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1) и Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).

Ранее сообщалось, что в Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом.

коронавирус вирус карантин Минздрав пандемия зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram