В "Слуге народа" отреагировали на лишение бюджетного финансирования
Партия "Слуга народа" после решения председателя НАПК Александра Новикова о лишении финансирования за счет бюджета намерена исправить все недостатки и нарушения в финансовой отчетности, на которые им укажет нацагентство.
Об этом изданию Страна.ЮА сообщил руководитель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.
Обычно прекращают финансирование за нарушение порядка представления отчетов и так далее. Там не только мы, но многие партии нарушили. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает нарушением порядка отчета. В любом случае, будем исправлять, есть месяц на исправление", - сказал Корниенко.
Он выразил уверенность, что НАПК возобновит финансирование партии после внесения исправлений и добавил, что уже сейчас идет работа в этом направлении.
Напомним, НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа".