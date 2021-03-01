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01 марта 2021, 17:38 58

В "Слуге народа" отреагировали на лишение бюджетного финансирования

01 марта 2021, 17:38 58
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В правящей партии считают, что НАПК восстановит государственное финансирование политсилы
В правящей партии считают, что НАПК восстановит государственное финансирование политсилы
Фото: из открытых источников
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Партия "Слуга народа" после решения председателя НАПК Александра Новикова о лишении финансирования за счет бюджета намерена исправить все недостатки и нарушения в финансовой отчетности, на которые им укажет нацагентство.

Об этом изданию Страна.ЮА сообщил руководитель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.

Обычно прекращают финансирование за нарушение порядка представления отчетов и так далее. Там не только мы, но многие партии нарушили. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает нарушением порядка отчета. В любом случае, будем исправлять, есть месяц на исправление", - сказал Корниенко.

Он выразил уверенность, что НАПК возобновит финансирование партии после внесения исправлений и добавил, что уже сейчас идет работа в этом направлении.

Напомним, НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа".

Слуга народа НАПК финансирование заявление Уголовная ответственность

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