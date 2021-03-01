В "Слуге народа" отреагировали на лишение бюджетного финансирования

Об этом изданию Страна.ЮА сообщил руководитель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.

Обычно прекращают финансирование за нарушение порядка представления отчетов и так далее. Там не только мы, но многие партии нарушили. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает нарушением порядка отчета. В любом случае, будем исправлять, есть месяц на исправление", - сказал Корниенко.