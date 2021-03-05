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05 марта 2021, 17:45 5

Депутаты Тернопольского горсовета требуют от властей не вмешиваться в закон о языке

05 марта 2021, 17:45 5
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Обращение направили сегодня
Обращение направили сегодня
Фото из открытых источников
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Депутаты Тернопольского городского совета требуют от руководства государства не рассматривать и не поддерживать законопроекты, содержащие поправки к языковому закону.

Об этом говорится в решении, принятом на сессии городского совета 5 марта, передает RegioNews.

"Внесение в Верховную Раду Украины законопроектов №4638 и №4638-2 является еще одной попыткой остановить процесс утверждения украинского языка как государственного, законсервировать результаты многолетней русификации. Мы требуем от народных депутатов Украины, а также от президента Украины Владимира Зеленского не противоречить украинским ценностям и отклонить подобные попытки пророссийски настроенных политических сил", - говорится в обращении депутатов Тернопольского городского совета к руководству государства.

В документе, который будет направлен президенту, правительству и Верховной Раде, депутаты предостерегают, что любые попытки запретить украинский язык в Украине будут получать решительный общественный сопротивление, которое будет иметь поддержку в лице органов местного самоуправления, в частности, Тернопольского городского совета.

Напомним, 3 марта под Радой активисты протестовали против изменений в языковой закон.

Украина депутат Тернополь язык депутаты

 
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