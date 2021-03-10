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10 марта 2021, 11:59 8

В столице и семи областях превышен порог госпитализаций с коронавирусом

10 марта 2021, 11:59 8
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При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять
При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять
Рixabay
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В Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Так, "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные 12 областей "желтые" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

При этом в восьми регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (132,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (111,5), Черновицкой (89,1), Закарпатской (86,5), Житомирской (82,8), Николаевской (68,1) и Хмельницкой (63,4) областях, а также в Киеве (68,8).

Напомним, в Украине за 9 марта COVID-19 обнаружили у 6377 лиц, зафиксировано 219 летальных случаев, госпитализировали 1 904 человека, 5687 пациентов выздоровели.

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