В столице и семи областях превышен порог госпитализаций с коронавирусом

При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять

При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять

Рixabay

В Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет RegioNews. Так, "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные 12 областей "желтые" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области. При этом в восьми регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (132,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (111,5), Черновицкой (89,1), Закарпатской (86,5), Житомирской (82,8), Николаевской (68,1) и Хмельницкой (63,4) областях, а также в Киеве (68,8). Напомним, в Украине за 9 марта COVID-19 обнаружили у 6377 лиц, зафиксировано 219 летальных случаев, госпитализировали 1 904 человека, 5687 пациентов выздоровели.

.