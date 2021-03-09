В "красных" Черновцах возобновят работу крупнейшего рынка

Это было требованием протестующих, которые устроили сегодня митинг

Это было требованием протестующих, которые устроили сегодня митинг

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Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.

Об этом заявил мэр города Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей, пишет RegioNews. По его словам, на прошлой неделе мэрия просила объяснить, распространяются ли ограничения "красной зоны" на рынки смешанного типа. "Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт", - отметил Кличук. Отметим, сегодня около 50 представителей малого бизнеса устроили пикет под стенами городского совета с требованием ослабить карантинные ограничения. Напомним, 3 марта в Черновцах предприниматели под зданием ОГА также требовали ослабить карантин.

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