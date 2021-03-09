10:56  09 марта
Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
09:16  09 марта
ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи
08:11  09 марта
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 14:47 116

В "красных" Черновцах возобновят работу крупнейшего рынка

09 марта 2021, 14:47 116
Читайте також українською мовою
Это было требованием протестующих, которые устроили сегодня митинг
Это было требованием протестующих, которые устроили сегодня митинг
Facebook
Читайте також
українською мовою

Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.

Об этом заявил мэр города Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей, пишет RegioNews.

По его словам, на прошлой неделе мэрия просила объяснить, распространяются ли ограничения "красной зоны" на рынки смешанного типа.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт", - отметил Кличук.

Отметим, сегодня около 50 представителей малого бизнеса устроили пикет под стенами городского совета с требованием ослабить карантинные ограничения.

Напомним, 3 марта в Черновцах предприниматели под зданием ОГА также требовали ослабить карантин.

коронавирус Украина карантин рынок зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua