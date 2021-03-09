Стало известно, сколько в прошлом году из госбюджета ушло на стационарное лечение пациентов с COVID-19

В среднем на пациента уходило 45 тысяч гривен

В среднем на пациента уходило 45 тысяч гривен

Рixabay

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатила 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", - сказал он".

Виленский уточнил, что "расходы могут быть разными".

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", - сказал он.

Напомним, в настоящее время в Украине больше всего загружены COVID-больницы в 8 областях и Киеве.