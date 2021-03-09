В Украине после выходных упал суточный показатель COVID-19
В Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных, 975 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
3261 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 9 марта. Среди заболевших - 160 детей и 54 медработника", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3432).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 410 061 человек;
- выздоровели - 1 199 229 человек;
- летальных исходов - 27 204;
- проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 5572 новых случаев COVID-19.