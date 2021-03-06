Война на Донбассе: оккупанты ранили украинского защитника
В пятницу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, пишет RegioNews.
Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Широкино.
Возле Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки.
В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия. Один украинский воин получил огнестрельное ранение.
"Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сообщили в штабе.
Украина трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращались.
С начала текущих суток, 6 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021
Напомним, ранее у Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.