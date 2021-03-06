Война на Донбассе: оккупанты ранили украинского защитника

За прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов

За прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов

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В пятницу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, пишет RegioNews.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Широкино.

Возле Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия. Один украинский воин получил огнестрельное ранение.

"Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сообщили в штабе.

Украина трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращались.

С начала текущих суток, 6 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее у Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.