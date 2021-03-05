От COVID-19 вакцинировали уже более тысячи военнослужащих в зоне ООС
Проведена вакцинация 1030 военнослужащих, которые входят в состав ООС.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, которые входят в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось, - говорится в сообщении.
Сообщается, что информация о количестве вакцинированных за сутки военнослужащих и остаток вакцины ежедневно передается в Министерство охраны здоровья Украины для осуществления общего мониторинга охвата вакцинацией от COVID-19 в Украине.
Также в ООС напоминают, что на сегодня Вооруженные Силы Украины получили от Министерства здравоохранения Украины 14000 доз вакцины Covishield, которая разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca и одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.
В районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого у 2021...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021
Как сообщалось, сегодня стало известно, сколько украинцев уже записались на COVID-вакцинацию. Запись можно осуществить онлайн.