От COVID-19 вакцинировали уже более тысячи военнослужащих в зоне ООС

На сегодня ВСУ получили от Минздрава 14 тыс. доз вакцины Covishield

На сегодня ВСУ получили от Минздрава 14 тыс. доз вакцины Covishield

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, которые входят в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось, - говорится в сообщении.

Сообщается, что информация о количестве вакцинированных за сутки военнослужащих и остаток вакцины ежедневно передается в Министерство охраны здоровья Украины для осуществления общего мониторинга охвата вакцинацией от COVID-19 в Украине.

Также в ООС напоминают, что на сегодня Вооруженные Силы Украины получили от Министерства здравоохранения Украины 14000 доз вакцины Covishield, которая разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca и одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

В районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого у 2021... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021

Как сообщалось, сегодня стало известно, сколько украинцев уже записались на COVID-вакцинацию. Запись можно осуществить онлайн.