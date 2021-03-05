Ситуация с COVID-19 ухудшается: в Одессе школьников снова отправят на дистанционку
Дистанционное образование хотят ввести с 15 до 19 марта
Дистанционное образование хотят ввести с 15 до 19 марта
Директор городского департамента образования Елена Буйневич сообщила, что количество больных в городе стремительно растет, "люди устали и почти не соблюдают меры безопасности". Поэтому с 15 марта одесские школы могут уйти на дистанционную форму обучения.
Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.
Планируем с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а затем объявить каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно", - отметила Буйневич.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области все школы уходят на дистанционку.
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