На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
На Закарпатье в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом, развернули почти 200 дополнительных койкомест из "ковидного" фонда, всего в области насчитывается 2300 коек.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, передает RegioNews.
Там рассказывают, что в области пациентов принимают 17 больниц, которые загружены на 73%. В ОГА добавили, что 68,5% коек обеспечены кислородом.
За минувшие сутки на Закарпатье коронавирус подтвердили в 515 человек.
Как сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, 25 февраля от COVID-19 в области умерли 16 человек, это новый антирекорд по количеству умерших в регионе.
Он призвал правоохранителей максимально усилить превентивные и контрольные мероприятия по соблюдению ограничений оранжевого уровня опасности.
Напомним, 19 февраля 120 школ Закарпатья перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.