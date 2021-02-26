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На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
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26 февраля 2021, 12:07 602

На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19

26 февраля 2021, 12:07 602
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За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 515 жителей региона
Фото: из открытых источников
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На Закарпатье в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом, развернули почти 200 дополнительных койкомест из "ковидного" фонда, всего в области насчитывается 2300 коек.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, передает RegioNews.

Там рассказывают, что в области пациентов принимают 17 больниц, которые загружены на 73%. В ОГА добавили, что 68,5% коек обеспечены кислородом.

За минувшие сутки на Закарпатье коронавирус подтвердили в 515 человек.

Как сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, 25 февраля от COVID-19 в области умерли 16 человек, это новый антирекорд по количеству умерших в регионе.

Он призвал правоохранителей максимально усилить превентивные и контрольные мероприятия по соблюдению ограничений оранжевого уровня опасности.

Напомним, 19 февраля 120 школ Закарпатья перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.

коронавирус карантин Закарпатье больницы ОГА пациенты

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