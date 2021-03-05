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05 марта 2021, 11:55 101

Российская вакцина "Спутник V" в Украине зарегистрирована не будет - Степанов

05 марта 2021, 11:55 101
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В Минздраве заявляют, что этого не произойдет при любых обстоятельствах
В Минздраве заявляют, что этого не произойдет при любых обстоятельствах
Фото: из открытых источников
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Российская вакцина "Спутник V" в Украине не будет зарегистрирована ни при каких условиях.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам министра, зарегистрировать вакцину российского производства его не убедят никакие аргументы.

По поводу "Спутник V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не начинала войну. И ни каким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заставляют население вакцинироваться от коронавируса.

Россия Минздрав Максим Степанов регистрация вакцинация

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