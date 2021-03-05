Російська вакцина "Спутник V" в Україні зареєстрована не буде - Степанов

У МОЗ заявляють, що цього не станеться за будь-яких обставин

У МОЗ заявляють, що цього не станеться за будь-яких обставин

Фото: із відкритих джерел

Російська вакцина "Спутник V" в Україні не буде зареєстрована за жодних умов.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За словами міністра, зареєструвати вакцину російського виробництва його не переконають жодні аргументи.

Щодо "Спутник V". Я уже неодноразово говорив: ні за яких обставин "Спутник V" не буде зареєстрований. Те, що стосується реєстрації в інших країнах - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Криму змушують населення вакцинуватися від коронавірусу.