Російська вакцина "Спутник V" в Україні зареєстрована не буде - Степанов
У МОЗ заявляють, що цього не станеться за будь-яких обставин
У МОЗ заявляють, що цього не станеться за будь-яких обставин
Російська вакцина "Спутник V" в Україні не буде зареєстрована за жодних умов.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
За словами міністра, зареєструвати вакцину російського виробництва його не переконають жодні аргументи.
Щодо "Спутник V". Я уже неодноразово говорив: ні за яких обставин "Спутник V" не буде зареєстрований. Те, що стосується реєстрації в інших країнах - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Криму змушують населення вакцинуватися від коронавірусу.
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