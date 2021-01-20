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20 января 2021, 17:43 3

Оккупанты в Крыму заставляют население вакцинироваться от коронавируса

20 января 2021, 17:43 3
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Жители Крыма не имеют возможности по собственному желанию сделать тест на COVID-19
Жители Крыма не имеют возможности по собственному желанию сделать тест на COVID-19
Фото: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым
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Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации против COVID-19 граждан, которые проживают на оккупированном Российской Федерацией полуострове.

Об этом он рассказал в ходе комитетских слушаний в формате видеоконференции, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества", — отметил Кориневич.

Постпред также утверждает, что жители Крыма не имеют возможности по собственному желанию сделать тест на COVID-19.

Кориневич говорит что с распространением пандемии COVID-19 ситуация с правами человека в Крыму еще более ухудшилась.

По его словам, российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму.

Постпред сообщил, что в Крыму отсутствует необходимое количество мест в больницах, имеют место отказы в госпитализации граждан, перемещения больных COVID-19 из больниц в санатории, где им не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Медведчук в Крыму проверил на себе российскую вакцину от COVID-19.

Украина вакцина Крым оккупанты президент
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