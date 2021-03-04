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04 марта 2021, 17:58 34

В "Слуге народа" готовы поддержать сокращение количества нардепов до 300

04 марта 2021, 17:58 34
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Соответствующий проект закона планируют внести в парламент
Соответствующий проект закона планируют внести в парламент
Фото: flickr
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Депутаты от "Слуги народа" выступают за уменьшение количества народных депутатов до трехсот и планируют обсудить соответствующий проект закона на следующем заседании фракции.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя правящей фракции Александр Корниенко, передает RegioNews.

Мы готовы его по меньшей мере еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что есть позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии", - заявил Корниенко.

Он добавил, что этот проект закона уже подготовлен и его можно выносить на голосование в Верховную Раду.

Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги будут за него голосовать", - отметил нардеп.

Он утверждает, что в ходе опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в октябре 2020 года, граждане также поддержали уменьшение числа депутатов.

Напомним, Зеленский наложил вето на закон о портале для обличителей коррупции, он отправил его на доработку обратно в Верховную Раду со своими предложениями.

Верховная Рада депутаты сокращение законопроект Слуга народа Александр Корниенко

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