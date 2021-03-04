15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 17:39 2

В Украине вступил в силу закон об условии создания ВЦА

04 марта 2021, 17:39 2
Читайте також українською мовою
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины
Фото: volynnews.com
Читайте також
українською мовою

В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу. Этот документ вносит изменения в Налоговый кодекс.

Вчера закон был опубликован в издании "Голос Украины", пишет RegioNews.

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".

При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.

полиция Украина решение Кабмин Верховная Рада

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua