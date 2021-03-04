В Украине вступил в силу закон об условии создания ВЦА
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины
В четверг, 4 марта, закон о сроках ликвидации налоговой милиции вступил в силу. Этот документ вносит изменения в Налоговый кодекс.
Вчера закон был опубликован в издании "Голос Украины", пишет RegioNews.
Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.
Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".
При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.
Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.
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