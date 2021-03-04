В Раду сейчас прошли бы четыре партии - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг"

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг"

Фото из открытых источников

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду попали бы четыре партии – «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", передает RegioNews.

Согласно результатам опроса, из тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Слугу народа" готовы поддержать 21,9% респондентов, ОПЗЖ - 21, 3%, "Европейскую солидарность" - 15% и "Батькивщину" - 11,3%.

За партию "Сила и честь" проголосовали бы 4,9% опрошенных, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,1%, "Радикальную партию Олега Ляшко" - 3,5%. Испортили бы бюллетень - 3, 4%.

Социологический опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Как сообщалось 19 февраля, почти 60% украинцев не хотят видеть Зеленского президентом во второй раз, - опрос. Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз, чуть больше четверти опрошенных.