15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 17:12 3983

В Раду сейчас прошли бы четыре партии - опрос

04 марта 2021, 17:12 3983
Читайте також українською мовою
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг"
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду попали бы четыре партии – «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", передает RegioNews.

Согласно результатам опроса, из тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Слугу народа" готовы поддержать 21,9% респондентов, ОПЗЖ - 21, 3%, "Европейскую солидарность" - 15% и "Батькивщину" - 11,3%.

За партию "Сила и честь" проголосовали бы 4,9% опрошенных, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,1%, "Радикальную партию Олега Ляшко" - 3,5%. Испортили бы бюллетень - 3, 4%.

Социологический опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Как сообщалось 19 февраля, почти 60% украинцев не хотят видеть Зеленского президентом во второй раз, - опрос. Хотели бы, чтобы Зеленский избирался еще раз, чуть больше четверти опрошенных.

опрос социология партии Верховная Рада голосование

Довыборы в Раду: ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов
02 марта 2021, 18:13
Рада назначила выборы городских и сельских голов в пяти областях
02 марта 2021, 12:28
Более 20 парламентариев пропустили 90% голосований Совета в феврале, - КИУ
01 марта 2021, 15:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua