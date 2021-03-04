В Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях

Фото: Кабмин

Кабинет Министров может расширить перечень областей, которые попадут в "красную" зону карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, в "красную" зону могут попасть Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сейчас находятся в "оранжевой" зоне.

К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим ... Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно осознавать - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в случае, когда более половины областей окажутся в "красной зоне", Кабинет Министров будет вынужден рассмотреть возможность введения локдауна по всей стране.

Шмыгаль отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес истощены ограничениями.

Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - добавил премьер.

Напомним, зоны карантина в Украине обновили: "красные" три области. В "оранжевой" оказалось девять областей.