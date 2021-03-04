В Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны
Кабинет Министров может расширить перечень областей, которые попадут в "красную" зону карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Об этом во время пресс-конференции рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, в "красную" зону могут попасть Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сейчас находятся в "оранжевой" зоне.
К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим ... Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно осознавать - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что в случае, когда более половины областей окажутся в "красной зоне", Кабинет Министров будет вынужден рассмотреть возможность введения локдауна по всей стране.
Шмыгаль отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес истощены ограничениями.
Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - добавил премьер.
Напомним, зоны карантина в Украине обновили: "красные" три области. В "оранжевой" оказалось девять областей.