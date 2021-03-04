15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 16:24 141

В Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны

04 марта 2021, 16:24 141
Читайте також українською мовою
Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях
Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров может расширить перечень областей, которые попадут в "красную" зону карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, в "красную" зону могут попасть Винницкая, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сейчас находятся в "оранжевой" зоне.

К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим ... Невозможно интерпретировать по-другому. Нужно осознавать - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в случае, когда более половины областей окажутся в "красной зоне", Кабинет Министров будет вынужден рассмотреть возможность введения локдауна по всей стране.

Шмыгаль отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес истощены ограничениями.

Конечно, когда большая часть областей будет в "красных зонах", скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - добавил премьер.

Напомним, зоны карантина в Украине обновили: "красные" три области. В "оранжевой" оказалось девять областей.

коронавирус карантин Денис Шмыгаль регионы красная зона локдаун

Заместитель Черновицкого городского головы в реанимации с коронавирусом
04 марта 2021, 15:52
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
04 марта 2021, 15:31
Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером
04 марта 2021, 14:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua