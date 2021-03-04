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04 марта 2021, 14:58 31

Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером

04 марта 2021, 14:58 31
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Он считает, что кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго
Он считает, что кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики, а также вице-премьером в правительстве. Это необходимо для управления энергетической сферой.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на канале Youtube, пишет RegioNews.

Как отметил Шмыгаль, кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго, поскольку он отдаленный от разных групп влияния в энергетической сфере.

По его словам, сочетание министерской должности с должностью вице-премьера необходимо для лучшей координации в управлении энергетической сферой.

Ранее в "Слуге народа” опять заговорили о внесении в Раду кандидатуры Витренко.

Известно, что 23 февраля Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Кабмин Украина Юрий Витренко Денис Шмыгаль Министерство

 
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