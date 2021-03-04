Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером

Он считает, что кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго

Он считает, что кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго

Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики, а также вице-премьером в правительстве. Это необходимо для управления энергетической сферой.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на канале Youtube, пишет RegioNews.

Как отметил Шмыгаль, кандидатура Витренко является "одной из лучших на пост главы Минэнерго, поскольку он отдаленный от разных групп влияния в энергетической сфере.

По его словам, сочетание министерской должности с должностью вице-премьера необходимо для лучшей координации в управлении энергетической сферой.

Ранее в "Слуге народа” опять заговорили о внесении в Раду кандидатуры Витренко.

Известно, что 23 февраля Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.