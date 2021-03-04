Зоны карантина в Украине обновили: "красные" три области

В "оранжевой" оказалось девять областей

В "оранжевой" оказалось девять областей

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный карантинный список регионов. В "красной" зоне остаются Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на 4 марта, в "оранжевой" зоне оказались: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Оставшиеся 13 регионов в "желтой" зоне: Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В Минздраве предупредили, что в стране стремительно растет количество госпитализаций. Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской (этот показатель составляет 140,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (103,4), Черновицкой (93,7), Закарпатской (90,8), Житомирской (79,2) и Николаевской (65,7) областях.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной".