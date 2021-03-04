Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован

За сутки прививки сделали 2680 человек

За сутки прививки сделали 2680 человек

Фото: из открытых источников

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что было зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев.

Об этом Радуцкий сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть больше 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицированный как серьезный и привел к госпитализации человека. За последние сутки прививки прошли 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350)", - сообщил он.

По его словам, пока задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации, хотя раньше "анонсировали 500 мобильных бригад. Работает лишь 10% от запланированного количества".

Как сообщалось, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент.