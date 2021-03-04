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Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
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04 марта 2021, 15:31 10

Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован

04 марта 2021, 15:31 10
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За сутки прививки сделали 2680 человек
За сутки прививки сделали 2680 человек
Фото: из открытых источников
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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что было зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев.

Об этом Радуцкий сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть больше 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицированный как серьезный и привел к госпитализации человека. За последние сутки прививки прошли 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350)", - сообщил он.

По его словам, пока задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации, хотя раньше "анонсировали 500 мобильных бригад. Работает лишь 10% от запланированного количества".

Как сообщалось, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент.

коронавирус больницы пандемия Михаил Радуцкий вакцинация

 
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