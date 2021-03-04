Шмигаль хоче бачити Вітренка міністром енергетики та віце-прем'єром

Він вважає, що кандидатура Вітренка є "однією з кращих на посаду глави Міненерго

Він вважає, що кандидатура Вітренка є "однією з кращих на посаду глави Міненерго

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хотів би бачити Юрія Вітренко міністром енергетики, а також віце-прем'єром в уряді. Це необхідно для управління енергетичною сферою.

Про це він сказав на прес-конференції, яка транслювалася на каналі Youtube, пише RegioNews.

Як зазначив Шмигаль, кандидатура Вітренка є "однією з кращих на посаду глави Міненерго, оскільки він віддалений від різних груп впливу в енергетичній сфері.

За його словами, поєднання міністерської посади з посадою віце-прем'єра необхідно для "кращої координації в управлінні енергетичною сферою.

Раніше у "Слузі народу” знову заговорили про внесення в Раду кандидатури Вітренка.

Відомо, що 23 лютого Рада ухвалила закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.