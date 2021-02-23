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23 февраля 2021, 14:24 23

В "Слуге народа" снова заговорили о внесении в Раду кандидатуры Витренко

23 февраля 2021, 14:24 23
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Этот вопрос могут вынести на рассмотрение депутатов на следующей пленарной неделе
Этот вопрос могут вынести на рассмотрение депутатов на следующей пленарной неделе
Фото: из открытых источников
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Правящая фракция "Слуга народа" может снова вынести на голосование в Верховную Раду кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Мы проводим консультации внутри монобольшинства ... Мы должны предложить премьер-министру ту кандидатуру, по которой мы договоримся. Будет ли это господин Витренко или другой человек, мы будем работать над этим", - сказал нардеп.

Он добавил, что этот вопрос могут вынести на рассмотрение Верховной Рады на следующей пленарной неделе.

Если в понедельник, например, на заседании фракции мы определимся, что мы дальше вносим кандидатуру Юрия Юрьевича, то будем вносить ... Все-таки проголосованный министр - это проголосованный министр. А, во-вторых, мы все-таки хотели бы, чтобы Витренко был первым вице-премьер-министром", - отметил Корниенко.

Возможность третьего голосования за назначение Витренко во время брифинга подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Мы обязательно вернемся к голосованию за министра. Меня вполне устраивает кандидатура Витренко: у него есть понимание, что делать, и сейчас его решения были абсолютно логичными", - сказала она.

Напомним, 23 февраля Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Юрий Витренко Слуга народа министр Верховная Рада энергетика голосование

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