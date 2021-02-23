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23 февраля 2021, 13:25 53

Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского

23 февраля 2021, 13:25 53
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Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра
Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра
Фото из открытых источников
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Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Рады, пишет RegioNews.

Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности'обязанности министра.

Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.

Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения об исполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском парламента, если те не поддержат его предложения к закону о госслужбе.

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