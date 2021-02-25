Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"

Двое украинских военнослужащих получили ранения

Двое украинских военнослужащих получили ранения

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Южное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.



В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки совершили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск РФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - отмечают в штабе.

По информации штаба, в одном случае зафиксировано ошибочный запрос на "тишину" со стороны вооруженных формирований РФ, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им собственных целей.

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Напомним, 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.