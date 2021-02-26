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26 февраля 2021, 10:11 200

"С Москвой договориться нельзя": Кравчук о желании Зеленского быстро закончить войну

26 февраля 2021, 10:11 200
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Сейчас президент выступает за пересмотр Минских договоренностей
Сейчас президент выступает за пересмотр Минских договоренностей
Фото: из открытых источников
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По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, президент Владимир Зеленский во время своего вступления на должность думал, что быстро сможет прекратить войну на Донбассе, однако вскоре он понял, что "договориться с Москвой нельзя".

Как передает RegioNews, такое заявление Кравчук сделал в интервью DW.

По его словам, пятый президент Петр Порошенко также "искренне верил", что сможет договориться и за две недели прекратить войну.

Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что на парижском саммите "нормандской четверки" Зеленский выступил за пересмотр Минских договоренностей.

И, кстати, это сказала и Ангела Меркель, что минские соглашения - это не высеченные на камне слова. По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - уверен Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ТКГ не пришла к соглашению с РФ в определениях понятий "ОРДЛО" и сторон конфликта.

Донбасс ООС война конфликт Леонид Кравчук

 
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