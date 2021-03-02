Зеленский о войне на Донбассе: Украина хочет достичь мира дипломатическим путем

Об этом шла речь на брифинге Зеленского на Донбассе, пишет RegioNews.

Глава государства подчеркнул, что достичь мира на востоке Украины удастся только при поддержке международных партнеров.

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", - заявил президент.