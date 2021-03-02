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02 марта 2021, 15:50 6

Зеленский о войне на Донбассе: Украина хочет достичь мира дипломатическим путем

02 марта 2021, 15:50 6
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский союз не прекращать давление на Россию.

Об этом шла речь на брифинге Зеленского на Донбассе, пишет RegioNews.

Глава государства подчеркнул, что достичь мира на востоке Украины удастся только при поддержке международных партнеров.

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", - заявил президент.

Напомним, ранее стало известно, сколько мирных жителей погибли на Донбассе в прошлом году.

Донбасс Украина война президент глава

 
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