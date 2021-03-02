Главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса

Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Фото: Минздрав

Процесс вакцинации транслировался в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

"Мы собственным примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.

Прививки от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлык в Киевской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.