Стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса

Нынешний руководитель Сумской области Василий Хома – опытный чиновник, который начинал свою карьеру на госслужбе в Харькове еще в команде Евгения Кушнарева. У которого, как говорит, "набрался опыта го...

"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении

01 марта 2021

Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом

Сенсационный победитель мэрских выборов в Ровно за первые месяцы, с одной стороны, отметился несколькими неожиданными ходами. А с другой – продемонстрировал, что несмотря на свое "новое лицо" в полити...