Стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса
Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек
Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек
Министерство цифровой трансформации сообщает, что на вакцинацию от COVID записались более 45 тысяч украинцев. Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, пишет RegioNews.
"На сегодняшний день уже более 45 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. В приложении Дия - 39153, а на портале Дия - 5344 человека", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации украинцев от COVID-19.
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