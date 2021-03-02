09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
16:42  02 марта
Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 17:36 3

Стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса

02 марта 2021, 17:36 3
Читайте також українською мовою
Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек
Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Министерство цифровой трансформации сообщает, что на вакцинацию от COVID записались более 45 тысяч украинцев. Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, пишет RegioNews.

"На сегодняшний день уже более 45 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. В приложении Дия - 39153, а на портале Дия - 5344 человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации украинцев от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина люди вакцинация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram