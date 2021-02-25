Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия
Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналов, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.
Об этом сообщает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации со ссылкой на решение суда от 23 февраля, передает RegioNews.
Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ – в отмене ареста имущества в установленном нормами УПК порядке, - говорится в постановлении.
Сообщается, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его оглашения.
Как сообщалось вчера, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержание в этом деле.