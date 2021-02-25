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25 февраля 2021, 12:01 83

Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия

25 февраля 2021, 12:01 83
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Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации направила провайдерам решение суда
Фото СБУ
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Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналов, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.

Об этом сообщает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации со ссылкой на решение суда от 23 февраля, передает RegioNews.

Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ – в отмене ареста имущества в установленном нормами УПК порядке, - говорится в постановлении.

Сообщается, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его оглашения.

Как сообщалось вчера, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержание в этом деле.

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