Татаров не пришел на заседание суда в Киеве

Заседание по делу замглавы ОП перенесли на 5 марта

Заседание по делу замглавы ОП перенесли на 5 марта

Фото: из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров сегодня, 25 февраля, не явился на заседание Шевченковского районного суда Киева. Само же заседание длилось три минуты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Судья, не успев открыть заседание, сразу же перенес его на 10:30 утра 5 марта", - говорится в сообщении.

Известно, что суд обратился с запросами в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения дополнительных документов для вручения Татарову подозрения.

Напомним, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд постановил решение вернуть Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в НАБУ для дальнейшего расследования.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.