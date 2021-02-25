11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 12:16 108

Татаров не пришел на заседание суда в Киеве

25 февраля 2021, 12:16 108
Читайте також українською мовою
Заседание по делу замглавы ОП перенесли на 5 марта
Заседание по делу замглавы ОП перенесли на 5 марта
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров сегодня, 25 февраля, не явился на заседание Шевченковского районного суда Киева. Само же заседание длилось три минуты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Судья, не успев открыть заседание, сразу же перенес его на 10:30 утра 5 марта", - говорится в сообщении.

Известно, что суд обратился с запросами в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения дополнительных документов для вручения Татарову подозрения.

Напомним, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд постановил решение вернуть Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в НАБУ для дальнейшего расследования.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Олег Татаров суд Офис президента САП НАБУ

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua