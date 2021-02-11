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11 февраля 2021, 13:39 6

Аваков уверяет, что более 40% украинцев доверяют полицейским

11 февраля 2021, 13:39 6
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Фото: из открытых источников
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Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что несмотря на все сложности 2020 года, уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции является крайне высоким - на уровне 40,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Накануне мы получили результаты опроса, который проводился в августе-декабре 2020 года, в котором приняли участие 15 тысяч респондентов в 24 регионах страны. Общий уровень доверия населения к Национальной полиции составляет 40,8 процента", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что 2020 год запомнился такими потрясениями, как мировая пандемия коронавирус, разрушительные паводки и масштабные лесные пожары. "Важно, что даже в условиях таких испытаний доверие граждан к правоохранителям осталась на высоком уровне", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Нацполиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, которые начали в 2020 году.

Арсен Аваков Нацполиция рейтинг опрос правоохранители

 
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