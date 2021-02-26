СНБО введет санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну.
Об этом сказал секретарь СНБО Данилов на брифинге, передаёт RegioNews.
В список должностных лиц, которые предали страну и против которых будут введены санкции, попали десять человек.
В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. А также:
Дениса Березовского,
Станислава Шапортова
Сергея Нянчура
Юрия Катовского,
Владимира Товского
Валентина Ханжи
Сергея Елисеева
Дмитрий Шакура.
По словам Даниловам, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.
Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.
Как сообщалось, на заседании СНБО сегодня заслушают Данилова и Баканова. В конце заседания планируют рассмотреть вопрос применения санкций.