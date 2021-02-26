СНБО введет санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных

Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине

Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине

Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну.

Об этом сказал секретарь СНБО Данилов на брифинге, передаёт RegioNews.

В список должностных лиц, которые предали страну и против которых будут введены санкции, попали десять человек.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. А также:

Дениса Березовского,

Станислава Шапортова

Сергея Нянчура

Юрия Катовского,

Владимира Товского

Валентина Ханжи

Сергея Елисеева

Дмитрий Шакура.

По словам Даниловам, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

Как сообщалось, на заседании СНБО сегодня заслушают Данилова и Баканова. В конце заседания планируют рассмотреть вопрос применения санкций.