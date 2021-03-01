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01 марта 2021, 12:40 20

Умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко

01 марта 2021, 12:40 20
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Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1991-1994 и 2000-2003 годах
Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1991-1994 и 2000-2003 годах
Фото: из открытых источников
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Первый глава Министерства иностранных дел Украины Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни.

Об этом в 1 марта сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, что я достиг в дипломатии, - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко", - отметил он.

Анатолий Максимович Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины – с июля 1990 года по август 1994 года, а также с октября 2000 года по сентябрь 2003 года.

В промежутке, с 1994 по 1997 годы, был постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.

В 2004-2005 годы Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека. Работал советником президента и премьер-министра по специальным международным вопросам.

С лета 2006 года стал заместителем председателя гражданско-политического объединения "Украинский форум". А с весны 2009 года - членом совета Гражданского движения "Новая Украина".

С сентября 2010 года - вице-президент Киевского славистического университета и директор Института славистики и международных отношений КСУ.

Ранее сообщалось, что умер посол Украины в Китае, которого "терроризировали" увольнением.

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