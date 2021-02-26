Совет нацбезопасности и обороны сегодня рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине

Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством

Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством

Фото из открытых источников

Сегодня на заседании СНБО рассмотрен вопрос двойного гражданства, в течение 2 месяцев правительство должно разработать закоропроект.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт RegioNews.

Вопрос двойного гражданства. Есть определенные вызовы... Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство, - сказал Данилов.

Как пояснил Данилов, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Закон разрешить знать, имеют ли граждане Украины еще какое-то другое гражданство.

Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него, - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать, и будет многоуровневая система верификации.

Как сообщалось, СНБО введет санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных. Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.