Президент увеличил численность аппарата СНБО

Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше

Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будет работать почти на 50 человек больше.

Соответствующий указ опубликован сайте президента пишет RegioNews. Согласно указу, предельная численность работников аппарата СНБО увеличивается до 237 штатных единиц (ранее было 190). Также секретарю Совета национальной безопасности и обороны поручено обеспечить приведение штатного расписания в соответствие с указом. В частности, в новом штатном расписании позиция главного государственного аудитора, а также указанные службы по вопросам предотвращения коррупции и по вопросам информационных технологий. Ранее сообщалось, что Зеленский созвал новое заседание СНБО.

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