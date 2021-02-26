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Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
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26 февраля 2021, 11:51 39

Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма

26 февраля 2021, 11:51 39
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Глава государства также сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы"
Глава государства также сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Отмечается, что глава государства сообщил о том, что правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также реализация мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Крыма и ОРДЛО.

Россия Украина Крым оккупанты президент

 
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