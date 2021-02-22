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22 февраля 2021, 12:43 62

В Украине почти до 1,5 миллиона человек возросло количество переселенцев

22 февраля 2021, 12:43 62
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По состоянию на 25 января в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах было внесено 1 459 086 человек
По состоянию на 25 января в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах было внесено 1 459 086 человек
Фото: flickr
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В Украине в течение прошлого месяца количество внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий увеличилось на свыше 1,7 тыс. лиц - до 1 460 806.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

"По состоянию на 22 февраля 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 460 806 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении министерства.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 25 января в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц было внесено 1 459 086 человек.

Напомним, в Украине упростили предоставление жилья переселенцам.

Донбасс Украина Крым переселенцы Минсоцполитики

 
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