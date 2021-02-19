В Меджлисе решительно осудили ночные обыски в Крыму и аресты крымских татар

Конечной целью обысков является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крыма, считает Чубаров

Конечной целью обысков является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крыма, считает Чубаров

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Чубарова.

Российские каратели врывались в дома людей, что спали, в 04:00 часа утра одновременно в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе, и в с. Заветное", - напоминает глава Меджлиса.

Как отмечает Чубаров, во время обысков, проведенных с грубыми нарушениями процедур, установленных для подобных ситуаций, российские силовики "находили запрещенные книги", которые ими же были привезены с собой и подкинуты в помещение, где проходили обыски, а сами адвокаты не были допущены к помещениям.

Всем арестованным крымским татарам было предъявлено обвинение по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Очередное преступление, совершенное российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму в отношении крымских татар и членов их семей, лиц других национальностей, которые исповедуют Ислам, свидетельствует о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, которые определяют обязанности оккупирующей державы", - отметил Чубаров.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа решительно осуждает преступления, совершаемые РФ в течение 7 лет на временно оккупированной территории Крыма и заявляет о том, что их конечной целью является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крымского полуострова.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает международное сообщество использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по отношению к РФ с целью немедленного освобождения ею всех политических заключенных, арестованных на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Рафат Чубаров.

Как сообщалось, в ночь на 17 февраля крымских татар пришли с обысками: есть задержаны.

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