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19 февраля 2021, 09:21 207

В Меджлисе решительно осудили ночные обыски в Крыму и аресты крымских татар

19 февраля 2021, 09:21 207
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Конечной целью обысков является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крыма, считает Чубаров
Конечной целью обысков является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крыма, считает Чубаров
Фото: из открытых источников
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил очередные массовые обыски и аресты активистов во временно оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Чубарова.

Российские каратели врывались в дома людей, что спали, в 04:00 часа утра одновременно в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе, и в с. Заветное", - напоминает глава Меджлиса.

Как отмечает Чубаров, во время обысков, проведенных с грубыми нарушениями процедур, установленных для подобных ситуаций, российские силовики "находили запрещенные книги", которые ими же были привезены с собой и подкинуты в помещение, где проходили обыски, а сами адвокаты не были допущены к помещениям.

Всем арестованным крымским татарам было предъявлено обвинение по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Очередное преступление, совершенное российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму в отношении крымских татар и членов их семей, лиц других национальностей, которые исповедуют Ислам, свидетельствует о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, которые определяют обязанности оккупирующей державы", - отметил Чубаров.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа решительно осуждает преступления, совершаемые РФ в течение 7 лет на временно оккупированной территории Крыма и заявляет о том, что их конечной целью является полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы Крымского полуострова.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает международное сообщество использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по отношению к РФ с целью немедленного освобождения ею всех политических заключенных, арестованных на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Рафат Чубаров.

Как сообщалось, в ночь на 17 февраля крымских татар пришли с обысками: есть задержаны.

Украина открыла два уголовных дела из-за ночных рейдов ФСБ в Крыму.

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